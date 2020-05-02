Avrupa’da oynayalım-oynamayalım kavgası

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:32

Avrupa’da da çok önemli bir belirsizlik var: Liglerin geleceği ne olacak? Bu sorunun yanıtı bazı yerlerde belli oldu ancak pek çok ülke koronavirüs nedeniyle ya kararsız ya da ikiye bölünmüş durumda. Hollanda, Belçika ve Fransa gibi ülkelerde ligler ya iptal edildi ya da tescil yoluna gidildi. İtalya, Almanya, İngiltere ve İspanya, futbolun kaldığı yerden devam etmesini istiyor. İşte son gelişmeler…

MERKEL İPTAL İSTİYOR

Sezonun kalanını 30 Haziran'a kadar bitirmeyi planlayan Almanya'da, Şansölye Angela Merkel, futbola izin vermedi; kesin karar için Bilim Kurulu'nu bekleyeceklerini kaydetti. Bu konudaki toplantı 6 Mayıs'ta yapılacak ancak Merkel'in iptale sıcak baktığı belirtiliyor.

LYON DAVA AÇIYOR

Fransa’da bir maç eksiği ile 12 puan farkla lider olan PSG, şampiyon ilan edildi. Marsilya ikinci, Rennes ise üçüncü sayıldı. Mevcut tabloda 7'nci sırada olan ve Avrupa kupaları dışında kalan Lyon ise karara itiraz ederek mahkemeye gideceğini duyurdu.

İSPANYA’DA HEDEF 28 HAZİRAN

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Fransa'nın aceleci davrandığını ve sezonu oynamadan bitirmenin ekonomik ile sosyal açıdan mantıksız bir karar olduğunu vurguladı. Ülkede hedef, 28 Haziran'dan önce ligi başlatmak. Son karar ise hükümette.

‘ÇİZME’DE SAVAŞ ÇIKTI

Spor Bakanı Vincenzo Spadafora'nın ligin iptaline sıcak bakması, kulüpler ve federasyonu çileden çıkardı. Federasyon Başkanı Gabriele Gravina, “Görevde olduğum sürece kimse bana sezonun iptalini imzalatamaz” dedi. Ülke Bilim Kurulu ise “Lig oynanmaz” diyor.

Kaynak: Sözcü