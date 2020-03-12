AYM’den OdaTV için emsal karar

12 Mart 2020 Perşembe, 06:00

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB), 25 Temmuz 2015’te “sendika.org”un tamamına erişim engeli getirilmesi tedbiri uyguladı. Bu karar, sulh ceza hâkimliği tarafından da onandı. “Sendika.org” bu süreçte adının başına “1”den başlayarak sayı ekleyip yayınını sürdürdü. Ancak site 62 kez bu şekilde yasaklandı. Halen “sendika63.org” adıyla yayında olan sitenin sahipleri AYM’ye 17 kez hak ihlali başvurusu yaptı. Ancak bu zamana kadar bir sonuç alınmayınca site yöneticileri, AİHM’ye başvurdu. AİHM, Türkiye’den savunma isteyince AYM 5 yıldır beklettiği dosyayı raftan indirdi.

AYM İkinci Bölüm, dün yaptığı toplantıda başvurucuların sitesinin tümden yasaklanması nedeniyle ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. İhlalin ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere karar örneğinin sulh ceza hâkimliğine gönderilmesine karar veren mahkeme, başvuruculara da tazminat ödenmesine hükmetti. Sulh ceza hâkimliği, bununla birlikte yasak kararını kaldırmak zorunda. İhlal kararı, geçen hafta Bilgi ve Teknolojileri İletişim Kurumu (BTK) tarafından tümü erişime kapatılan OdaTV için de emsal nitelik taşıyor.