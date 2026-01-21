Adı Galatasaray ile anılıyordu: Atletico Madrid'den transfer yanıtı!

Atletico Madrid Futbol Direktörü Mateu Alemany, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçı öncesi konuştu.

Alemany, Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Thiago Almada ile ilgili açıklama yaptı.

ALMADA İÇİN TRANSFER YANITI

Arjantinli futbolcunun Galatasaray'a transferinin söz konusu olmadığını söyleyen Alemany, "Almada'nın Galatasaray'a transferi tamamen gündem dışı" diye konuştu.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olarak gösterilen 24 yaşındaki Almada'nın, Atletico Madrid ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.