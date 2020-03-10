BAE'de yeni tip koronavirüs vakaları 74'e yükseldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 74'e yükseldi.
BAE resmi haber ajansı WAM'ın Sağlık Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ülkede 15 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle birlikte vaka sayısı 74'e çıktı. Söz konusu 15 kişinin BAE, İtalya, Sri Lanka, İngiltere, Hindistan, Almanya, Güney Afrika, Tanzanya ve İran vatandaşları olduğu belirtildi.
Kovid-19 teşhisi konulan kişilerden 12'sinin ise iyileşerek tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildiği kaydedildi.
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