Bakan Gül: Cezaevlerinde görüşler iki hafta süreyle ertelendi

13 Mart 2020 Cuma, 18:51

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ''Açık ve kapalı ceza infaz kurumundaki görüşler iki hafta süreyle ertelendi. Ceza infaz kurumlarında yer alan aile odalarındaki görüşler de iki hafta süreyle ertelendi.. Ceza infaz kurumlarına personel dahil giren çıkan herkesin ateşi her girişte ölçülecek. Yargı mensuplarına duruşma, keşif, ifade alma gibi adli işlemleri ertelemeleri Bilim Kurulu tarafından önerilmiştir. İş yurtları kapsamında dışarıda çalışan hükümlülerin diğer hükümlülerden ayrılması kararlaştırılmıştır'' ifadelerini kullandı.

AÇIK VE KAPALI GÖRÜŞMELER İKİ HAFTA ERTELENMİŞTİR

Bakan Gül, ''Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması sözkonusu. Solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alınacaktır. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usüllere tabi tutulmuştur. Açık ve kapalı görüşmeler iki hafta ertelenmiştir. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla görüşmelerin yapılması uygun mülahaza edilmiştir. 2 hafta süreyle açık cezaevinde kalanların özel izin hakları ertelenmiştir. Bu süreç bittikten sonra izin hakları tekrar verilecektir. Şu anda tüm vatandaşlarımızın sağlığı hepimiz için en öncelikli konudur'' dedi.

AİLE GÖRÜŞ ODALARI DA 2 HAFTA SÜREYLE ERTELENMİŞTİR

Gül, ''Cezaevlerindeki çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Aynı koğuş içinde bulunan mahkumların sosyal aktiviteleri devam edecek diğer koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelenmiştir. Ceza infaz kurumuna nakillerle ilgili 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Güvenlik ve hastalık durumları dışında ertelenmiştir. Duruşma ve diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayan konularda yargı mensupları tarafınca paylaşılması Bilim Kurulumuzun tavsiyesi olarak öne çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adına alınan önlemlerdir'' şeklinde konuştu.