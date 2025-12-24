Thomas Reis'tan Fenerbahçe tepkisi: 'Bu hoşuma gitmedi'

Ziraat Türkiye Kupası B Grubunda ilk hafta müsabakasında Samsunspor sahasında İkas Eyüpspor'u Yeni 19 Mayıs Stadı'nda 2-1 mağlup etti.

Maçın hemen ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe ile anlaşan Anthony Musaba için açıklamalarda bulundu.

Musaba'nın kendi isteğiyle kadroda olmak istemediğini belirten Reis, "Transfer konusu olarak ne noktadalar bilmiyorum. Bu hayatın bir parçası profesyonel olarak iş yapıyoruz ama son zamanlardaki takındığı tavırları anlamıyorum. Sonuçta kendisini geliştirmesi adına Samsunspor ona bu şansı verdi. Kendisi ile maçtan önce bir toplantı yaptım. Bu maçta kadroda olmak isteyip istemediğini sordum. Olmak istemediğini söyledi" dedi.

"HOŞUMA GİTMEDİ"

Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri için sadece oyuncuyla iletişime geçtiğini söyleyen Reis tepki gösterdi:

"Biz Musaba'yı korumaya çalıştık. Ona destek olmaya çalıştık. Ama kendisi farklı davranmayı tercih etti. Tırnak içinde söylüyorum. Yeni kulübü kendisiyle iletişim kurdu. Bu da hoşuma gitmedi. Doğrudan futbolcuyla iletişime geçmeleri çok sevdiğim bir şey değil. Belki de ocak ayında farklı kulüpte forma giymeye devam edecek. Ancak 31 Aralık'ta toplanacağız. Onun da gelmesi lazım."