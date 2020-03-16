Bakan Koca, sosyal medya paylaşımları için uyarıda bulundu: Doğru haber, resmen yapılan açıklamadır
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan, “gizli” olduğu iddia edilen belgeye ilişkin açıklamada bulundu. Koca, ““GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan, “gizli” olduğu iddia edilen belgeye ilişkin açıklamada bulundu. Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ““GİZLİ” belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR” ifadelerini kullandı.
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