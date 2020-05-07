Bakan Selçuk'tan ücretsiz izin desteği açıklaması
Sosyal yardımlarla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardım programımıza 6 milyonun üzerinde başvuru almış durumdayız" ifadelerini kullandı.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.
Selçuk, ücretsiz izin desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi.
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