Bakan Selçuk'tan ücretsiz izin desteği açıklaması

07 Mayıs 2020 Perşembe, 17:29

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.

Selçuk, ücretsiz izin desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar başvurularımız 700 bini aştı. Ödemelerini yarından itibaren başlatıyoruz." dedi.