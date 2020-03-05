Barış Terkoğlu'nun tutuklanmasının ardından Barış Pehlivan soruşturmaya dahil edildi

Gazetemizin yazarı ve Odatv Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve gazeteci Hülya Kılınç Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce gece saatlerinde tutuklandılar. Terkoğlu ve Kılınç'ın tutuklanmalarının ardından Barış Pehlivan'da soruşturmaya dahil edildi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2020 Perşembe, 20:00


Avukat Hüseyin Ersöz, Odatv’da yayınlanan yazısında “Ne yazık ki Odatv Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan da, Barış Terkoğlu’nun tutuklandığı soruşturmaya dahil edildi. Bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan arayarak Barış Pehlivan’ı ifadeye çağırdıklarını söylediler. Yarın saat 10:00’da ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi’nde olacağız” dedi.

NE OLMUŞTU?

Libya’da hayatını kaybeden MİT görevlisinin cenazesiyle ilgili haberde kimlik bilgilerini deşifre ettikleri iddiasıyla Barış Terkoğlu ve Hülya Kılınç tutuklanmıştı.




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