Barış’a kelepçe
Gazetemiz yazarı ve OdaTV Haber Müdürü Barış Terkoğlu, Ergenekon kumpasları benzeri bir operasyonla sabaha karşı dörtte evinde gözaltına alındı. Daha önce haberleştirilmiş ve Meclis’te gündeme gelmiş, şehit olan bir MİT mensubunun cenaze törenini haberleştirdiği için gözaltına alınan Terkoğlu, tutuklanarak 8 yıl sonra yeniden Silivri’ye gönderildi. Manifesto gibi savunmasında, “Gerekirse güneşi bir daha görmeyeceğiz ama çeteye boyun eğmeyeceğiz” dedi. Bir gün sonra OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan aynı haber ile ilgili olarak tutuklandı.
Yoğun görüşme trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da biraraya geldi. 6 saatlik görüşmelerde, silahların susmasında, cihatçıların temizlenmesinde uzlaşıldı.
Göçmen dramı devam etti
Türkiye’nin, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açma kararının ardından Edirne ve Çanakkale’deki tampon bölgede Yunan askerlerinden dayak yiyen, elbiseleri soyularak geri gönderilen göçmenler, objektiflere yansırken sınır kana bulandı. Üç göçmen yaşamını yitirdi, beşi yaralandı.
Meclis karıştı
TBMM Genel Kurulu’nda, 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından toplanan kapalı oturumda yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşandı. Erdoğan, grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu “haysiyetsiz, şerefsiz, hain” sözleriyle hedef aldı. CHP’li Özkoç, Erdoğan’a aynı ifadelerle yanıt verdi. AKP ile CHP arasında “tekmeli, yumruklu” kavga yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkoç hakkında soruşturma başlattı.
‘Korona’da değişen bir şey yok
Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 97 bin kişiyi etkiledi. 3 bin 600’den fazla can aldı.
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