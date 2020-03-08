Barış’a kelepçe

08 Mart 2020 Pazar, 09:19





Yoğun görüşme trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin, Moskova’da biraraya geldi. 6 saatlik görüşmelerde, silahların susmasında, cihatçıların temizlenmesinde uzlaşıldı.

Göçmen dramı devam etti

Türkiye’nin, Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açma kararının ardından Edirne ve Çanakkale’deki tampon bölgede Yunan askerlerinden dayak yiyen, elbiseleri soyularak geri gönderilen göçmenler, objektiflere yansırken sınır kana bulandı. Üç göçmen yaşamını yitirdi, beşi yaralandı.



Meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu’nda, 34 Türk askerinin şehit olmasının ardından toplanan kapalı oturumda yumruklaşmaya varan tartışmalar yaşandı. Erdoğan, grup toplantısında CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu “haysiyetsiz, şerefsiz, hain” sözleriyle hedef aldı. CHP’li Özkoç, Erdoğan’a aynı ifadelerle yanıt verdi. AKP ile CHP arasında “tekmeli, yumruklu” kavga yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özkoç hakkında soruşturma başlattı.

‘Korona’da değişen bir şey yok

Çin’den tüm dünyaya yayılan koronavirüs, 97 bin kişiyi etkiledi. 3 bin 600’den fazla can aldı.

