Başkan Soyer'den anlamlı koronavirüs tedbiri
Başkan Tunç Soyer, koronavirüs nedeniyle okulların tatil edilmesinin ardından 12 yaş altı çocuğu bulunan belediye çalışanlarına idari izin uygulanacağını duyurdu.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,ülke genelinde alınan önlemlere bir yenisini ekledi. Başkan Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve 12 yaş altı çocuğu olan çalışanlara idari izin verdi. Soyer, anlamlı tedbir kararını sosyam medya hesabı üzerinden duyurdu. Soyer'in mesajı:
— Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 13, 2020
Değerli çalışma arkadaşlarım, Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinden dolayı 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından idari izinli sayılacaktır.
Video Haberler
- İmamoğlu ile Malkovich buluşmasına damga vuran anlar
- Önce sevgilisini sonra kendisini öldürdü
- Koronavirüs İtalyanlara şarkı söyletti
- Resulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
- Kadıköy'de kapkaç dehşeti kamerada