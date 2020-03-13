Başkan Soyer'den anlamlı koronavirüs tedbiri

13 Mart 2020 Cuma, 20:28

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,ülke genelinde alınan önlemlere bir yenisini ekledi. Başkan Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışan ve 12 yaş altı çocuğu olan çalışanlara idari izin verdi. Soyer, anlamlı tedbir kararını sosyam medya hesabı üzerinden duyurdu. Soyer'in mesajı:

— Tunç Soyer (@tuncsoyer) March 13, 2020



Değerli çalışma arkadaşlarım, Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinden dolayı 12 yaşından küçük çocuğu olan ebeveynler İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından idari izinli sayılacaktır.