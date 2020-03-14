Basketbol derbisi de Galatasaray'ın!
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo’yu 80-77 mağlup etti.
SALON: Ahmet Cömert
HAKEMLER: Orkun Yurtdaş, Göksun Öz, Umut Özgün Ergin
GALATASARAY: Işıl Alben 4, Hartley 29, Meltem Yıldızhan 2, Tilbe Şenyürek 12, Stankovic 11, Macaulay 16, Sinem 2, Şerife 4
FENERBAHÇE ÖZNUR KABLO: Olcay Çakır 4, Iagupova 24, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 3, Williams 17, Ayşe 5, Gray 2, Stokes 9
1’İNCİ PERİYOT: 18-18
İLK YARI: 42-39
3’ÜNCÜ PERİYOT: 64-58
5 FAULLE ÇIKAN: Hartley (Galatasaray)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 21’inci haftasında oynanan derbi maçta Galatasaray sahasında Fenerbahçe Öznur Kablo’yu 80-77 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-kırmızılılar ligde üst üste 6’ncı, toplamda ise 16’ncı galibiyetini alırken, konuk takım ligdeki 2’nci mağlubiyetini yaşadı.
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