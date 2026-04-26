Özgür Özel'den gündem olan 'Murat Kurum' iddiası: 'CHP'li belediye başkanlarını 'kahve içelim' diyerek AKP'ye davet ediyor'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, dün CHP’li büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Özel, kendisine ulaşan duyumlara göre Murat Kurum’un CHP’li belediye başkanlarıyla “kahve içme” gerekçesiyle bir araya gelmeye çalıştığını ve bu görüşmelerde iktidar partisine katılmaları yönünde davette bulunduğunu öne sürdü.

"O GÖTÜREBİLDİĞİN BİRKAÇINI, TOPUKLAYANI, MUHALEFETE TAŞIRSIN KENDİNLE BİRLİKTE"

Konuşmasında bu iddiayı doğrudan dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Asla ve asla zora, baskıya teslim olmayız. Kötülükle geri adım atmayız. Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları olarak milletin verdiği görevi nasıl alnımızın akıyla hep birlikte yapıyorsak en geç iki yıl sonra bu salondaki herkes ya daha önemli görevlerde ya da iktidar partisinin belediye başkanı olarak görevde olacak. Bana diyorlar, Murat Kurum ‘Bir baş başa kahve içebilir miyiz?’ ‘İçelim.’ ‘Efendim oraya baktık, buraya baktık siz çok millisiniz. Milli bir duruş göstermelisiniz, sizi iktidar partisinin belediye başkanı olmaya davet ediyorum, şu imkanlarla bu imkanlarla.’

Murat Kurum sen çok çok o götürebildiğin birkaçını, topuklayanı muhalefete taşırsın kendinle birlikte. İktidarın belediye başkanları bu salonda, benimle birlikte. Siz sadece partinin değil, ülkenin umudusunuz. Sadece ülkenin değil bütün mazlum milletlerin umudusunuz. 100 yıl önce olduğu gibi, örnek olacağız, tek adamı da yeneceğiz, baskıları kıracağız, hep birlikte iktidara yürüyeceğiz. Bu mücadele bugünün değil, yarının mücadelesidir. Yolunuz açık olsun, hepinizi seviyorum, hepinize güveniyorum. Hepinize sonuna kadar inanıyorum. İyi ki sizinle aynı partideyim, iyi ki sizinle aynı yolda yürüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin gurur kaynakları, hepinizi alnınızdan öpüyorum.”