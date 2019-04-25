ULEB, Euroleague’in yeni takvimine karşı

Yapılan açıklamada Euroleague'in normal sezonunun daha erken başlaması, daha geç sona ermesi ve Euroleague Dörtlü Finali’nin önceki sezonlara göre bir hafta ertelenmesi de dahil olmak üzere takvimde yapılan geç ve etkileyici değişikliklerin yerel liglerin 2019-2020 sezonunu programlamasını oldukça zorlaştırdığı belirtildi.

ULEB ve Avrupa yerel ligleri, 18 takıma yükselen Euroleague'in yeni takvimine karşı olduklarını belirten bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada Euroleague'in normal sezonunun daha erken başlaması, daha geç sona ermesi ve Euroleague Dörtlü Finali’nin önceki sezonlara göre bir hafta ertelenmesi de dahil olmak üzere takvimde yapılan geç ve etkileyici değişikliklerin yerel liglerin 2019-2020 sezonunu programlamasını oldukça zorlaştırdığı belirtildi.

ULEB tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:



"ULEB ve üye ligleri 2019-Euroleague’in 2020 sezonu için takvim değişikliklerinden 8 Nisan 2019 tarihinde Euroleague Ticari Varlıkları (ECA) tarafından haberdar edildi.



ECA, 19 Aralık 2018’de, önceki yıllarda olduğu gibi, tüm liglere kendi yerel liglerini planlamaları amacı ile 2019-2020 Euroleague sezonu taslak takvimini gönderdi. 13 Mart 2019'da ECA, Barselona'daki ofislerinde toplantı yapmak için tüm hissedar liglerini davet etti. Bu toplantıda ULEB ve üye ligleri, olumlu bir şekilde iş birliği yapabilmek için ECA’dan daha iyi iletişim kurmaları ve şeffaf olmaları talebinde bulundular. Toplantıda, nihai takvimin 3 Nisan 2019'da ECA Kurulu tarafından onaylanması gerektiğine dair verilen bilgi dışında somut bir potansiyel takvim değişikliğinden bahsedilmedi. Bu toplantıdan sonra takvimde yapılan önemli değişikliklerle ilgili ULEB'e veya üye liglerine hiçbir şekilde danışılmadı.



Euroleague'in normal sezonunun daha erken başlaması, daha geç sona ermesi ve Euroleague Dörtlü Finali’nin önceki sezonlara göre bir hafta ertelenmesi de dahil olmak üzere takvimde yapılan geç ve etkileyici değişiklikler, yerel liglerin 2019-2020 sezonunu programlamasını oldukça zorlaştırmaktadır. Yerel liglerin çoğunun takvimi, arenalarının müsaitlik durumuna göre kesinleşmiş ve ilgili kulüplerine gönderilmiştir.



Ne yazık ki, yapılan bu geç değişiklikler Euroleague’in Avrupa basketbolu ve yerel liglerin çıkarlarına zarar verdiğini gösteren bir başka olaydır.



ULEB’in inancı yerel basketbol, Avrupa basketbolu ve milli takım basketbolu olmak üzere hepsinin yer bulduğu entegre ve dengeli bir modelin kullanılabileceği yönündedir. ULEB, basketbolun iyiliği için, açık erişimli piramit yapısına sahip olan ve sportif değerlere dayanan Avrupa spor modelinin temel değerlerine inanmaktadır.



ULEB ve üyeleri, ECA ve ortaklarından, Avrupa basketboluna etki edecek ve özellikle de ulusal ligleri ilgilendiren gelecek kararları alırken kendilerine danışılmasını beklemektedir."