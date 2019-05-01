Ergin Ataman: Taraftarlarımız için kazanmamız gerekiyordu

Kariyerinde 3. kez Final Four'a kalma başarısı gösteren Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, "Avrupa’nın dört bir yanındaki Türkler için kazanmalıydık" dedi.

Barcelona Lassa galibiyetini değerlendiren Ergin Ataman, ''Maçın başında söyledim. Buradaki tüm insanlar, Türkiye'de ki ve Avrupa'da ki Türk taraftarlar için kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Herkesin kalbi bizimle beraberdi, bunu biliyorum. öncelikli hedefimiz Play-Off oynamaktı. Barcelona Lassa, yıldızlar topluluğu. Onlarıda tebrik ederim, hiç pes etmediler" ifadelerini kullandı.

Final-Four'da Fenerbahçe Beko ile karşı karşıya gelmelerini değerlendiren Ataman, ''Fenerbahçe, Avrupa'nın en büyük takımı. Avrupa'nın en iyi koçu Obradovic'e sahipler. Umarım Vitoria'da tüm Türk taraftarlar mutlulukla bu yarı finali kutlar. Bu sezon Fenerbahçe ile oynadığımız 3 maçı kaybettik, 3 maçı kazandık. Bizden önce Final Four'a kalan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nı ve meslektaşım Zeljko Obradovic'i tebrik ediyorum'' dedi.