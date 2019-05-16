Fenerbahçe Beko, tecrübesine güveniyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'de üst üste beşinci kez yer alacak Fenerbahçe Beko'nun sakatları dışında kadrosunda bulunan 14 oyuncudan 12'si bu seviyede daha önce en az bir kez yer aldı.

İspanya'nın Vitoria-Gasteiz şehrinde yarın başlayacak Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanan sarı-lacivertli takımda tecrübeli oyuncuların fazlalığı dikkati çekiyor.

Sarı-lacivertli basketbolcular Erick Green, Nicola Melli, Marko Guduric, Sinan Güler, Nikola Kalinic, Melih Mahmutoğlu, Ahmet Düverioğlu, Kostas Sloukas, Jan Vesely, Ali Muhammed, fazla forma şansı bulamayan Barış Hersek ile genç oyuncu Egehan Arna daha önce en az bir kez Dörtlü Final heyecanı yaşadı.

- İki ismin ilk heyecanı

Sarı-lacivertlilerin genç oyuncular Ergi Tırpancı ile Tarık Biberovic ilk kez Dörtlü Final kafilesinde yer alacak.

Normal sezonda bir maçta görev alan Ergi ile 6 müsabakada forma giyen Biberovic, kadroya girmek için şans bekleyecek.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle İspanya'da kadroda yer alamayacak Joffrey Lauvergne, kariyerinin ilk Dörtlü Final heyecanını yaşama fırsatını kaçıracak. Normal sezonda 22 maça çıkan Fransız oyuncunun şubat ayından bu yana sakatlığı bulunuyor.

- Takımın en tecrübelisi Sloukas

Fenerbahçe'nin en tecrübeli ismi, kariyerinde üç Avrupa şampiyonluğu bulunan Yunan oyuncu kurucu Sloukas.

Olympiakos'tan Fenerbahçe'ye 2015 yılında transfer olan 28 yaşındaki basketbolcu, 3'ü Yunan ekibinde olmak üzere 7. kez Dörtlü Final'de parkeye çıkacak.

Sloukas'ı 6. kez Dörtlü Final'de yer alacak Çek basketbolcu Jan Vesely takip etti. Kaptan Melih Mahmutoğlu beşinci, Nikola Kalinic, Ali Muhammed, Barış Hersek, Egehan Arna'nın dördüncü, Ahmet Düverioğlu üçüncü, Sinan Güler, Guduric ve Melli ise ikinci kez sarı-lacivertli formayla Dörtlü Final'de yer alacak. Daha önce 2016-2017 sezonunda Olympiakos'la Dörtlü Final'de boy gösteren Erick Green de ikinci kez bu seviyede mücadele edecek.

Sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak Luigi Datome ise dördüncü kez Dörtlü Final oynama şansını kaçırdı.