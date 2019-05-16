Obradovic: Takımımla gurur duyuyorum

Koç Obradovic'in açıklamaları şu şekilde:

28 galibiyet fena değil ama bu sayıyı 30 yapmamız lazım. Takımımla ve oyunumuzla gurur duyuyorum. Efes birçok aksiyon gerçekleştiren bir takım. Birçok kaliteli oyuncusu var. 4-5 belki 6 oyuncuları ile çok iyi bir hücum kadrosuna sahipler."

'Kupayı alırsanız özel bir planınız var mı?' sorusuna Obradovic: "Kupadan önce yarınki maça odaklanmamız gerekiyor."

"Neler düşündüğüm konusuna girersek çok fazla zamanınızı alırım. Sakat oyuncularımız var ama şu an her şeyin mükemmel olduğunu söyleyebilirim.

Obradovic'i şaşırtan soru

1988'den bu yana Euroleague finallerini izliyorum. Soru sormak gibi bir amacım yok. Tek isteğim sayın Obradovic'e söz vermek." diye konuştu. Deneyimli basın mensunu ayrıca "Aramızdan birini seçmenizi ve soru sormanızı istiyorum. Ne sormak istersiniz merak ediyorum" deyince salonda gülüşmelerle birlikte kısa süreli bir sessizlik oldu.

Böyle bir istek beklemeyen Sırp çalıştırıcı epey şaşırdı ve kısa bir cevap vererek bu isteği geçiştirdi. Obra, "Zorlu bir durum, tüm sorular ve yanıtlar belli aslında..." diye cevap verdi.