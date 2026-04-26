AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da yeni haftada çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların tekrardan mevsim normalleri civarı ve altına gerileyerek 14-17°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe gününe kadar yağış beklenmeyen şehirde, sıcaklıklar Pazartesi ve Salı günleri 17°C, Çarşamba günü ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Ancak 1 Mayıs Cuma günü gökyüzü çok bulutlu bir hal alacak ve kente 3-7 kg arası hafif yağmur giriş yapacak.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

27-28 Nisan (Pazartesi-Salı): Haftaya güneşli bir başlangıç yapılıyor. Her iki günde de hava az bulutlu ve açık geçerken, en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Yağış beklenmiyor.

29-30 Nisan (Çarşamba-Perşembe): Çarşamba günü parçalı bulutlu ve 19°C ile haftanın en ılık günlerinden biri yaşanacak. Nisan ayının son günü olan Perşembe ise parçalı ve çok bulutlu geçerken sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek.

1-2 Mayıs (Cuma-Cumartesi): 1 Mayıs Cuma günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu (3-7 kg arası) geçecek, sıcaklık ise en fazla 15°C olacak. Cumartesi günü ise yağış kenti terk ediyor; gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık ise 17°C seviyelerinde olacak.