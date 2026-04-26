AKOM'dan İstanbul uyarısı: Yeni haftada hava nasıl olacak?

26.04.2026 09:54:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26 Nisan Pazar (bugün) tarihli raporuyla İstanbulluların yeni hafta planları için güncel hava tahminlerini paylaştı. Pazar gününü 22°C'lik bir sıcaklıkla geçiren megakent, yeni haftada serin rüzgarların etkisi altına giriyor.

AKOM'un paylaştığı "Dikkat" notuna göre; İstanbul'da yeni haftada çoğunlukla parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Ancak rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların tekrardan mevsim normalleri civarı ve altına gerileyerek 14-17°C civarında olacağı tahmin ediliyor.

Perşembe gününe kadar yağış beklenmeyen şehirde, sıcaklıklar Pazartesi ve Salı günleri 17°C, Çarşamba günü ise 19°C seviyelerinde seyredecek. Ancak 1 Mayıs Cuma günü gökyüzü çok bulutlu bir hal alacak ve kente 3-7 kg arası hafif yağmur giriş yapacak.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU

27-28 Nisan (Pazartesi-Salı): Haftaya güneşli bir başlangıç yapılıyor. Her iki günde de hava az bulutlu ve açık geçerken, en yüksek sıcaklık 17°C olacak. Yağış beklenmiyor.

29-30 Nisan (Çarşamba-Perşembe): Çarşamba günü parçalı bulutlu ve 19°C ile haftanın en ılık günlerinden biri yaşanacak. Nisan ayının son günü olan Perşembe ise parçalı ve çok bulutlu geçerken sıcaklık 14°C'ye kadar düşecek.

1-2 Mayıs (Cuma-Cumartesi): 1 Mayıs Cuma günü çok bulutlu ve hafif yağmurlu (3-7 kg arası) geçecek, sıcaklık ise en fazla 15°C olacak. Cumartesi günü ise yağış kenti terk ediyor; gökyüzü parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık ise 17°C seviyelerinde olacak.

İlgili Haberler

AKOM'dan İstanbul için haftalık hava tahmin raporu: Yağış beklenmiyor
AKOM'dan bugün yayımlanan haftalık hava tahmin raporunda, Cuma gününden önümüzdeki Çarşamba gününe kadar İstanbul'da yağış beklenmediği aktarıldı. Hafta sonu özelinde ise İstanbul'da sıcaklıklar yükselecek.
AKOM İstanbul için o tarihi işaret etti: Sıcaklıklar aniden çakılacak!
İstanbul bir süredir etkisini sürdüren soğuk hava dalgasını hafta sonu itibarıyla kırıyor. AKOM verilerine göre Cumartesi günü termometreler 22 dereceyi görecek; ancak bu "yaz provası" uzun sürmeyecek. 1 Mayıs Cuma günü sıcaklıkların aniden 7 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
AKOM'dan İstanbul için uyarı: Hafta sonu hava nasıl olacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 24 Nisan Cuma (bugün) tarihli raporuyla İstanbullulara hafta sonu için sıcak haberi verdi. Nisan ayı başından beri mevsim normalleri civarı ve altında seyreden sıcaklıklar yükselişe geçiyor.