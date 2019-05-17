Vitoria-Gasteiz’de tarihi gece

Türk basketbolunun tarihi anı geldi çattı. Bu akşam saat 19.00’da İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentindeki Fernando Buesa Spor Salonu’nda Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali’nde tur atlayan taraf olmak için kozlarını paylaşacak. THY Avrupa Ligi tarihinde ilk kez iki temsilcimiz aynı anda Final-Four’da mücadele edecek. Turnuvanın diğer ayağında ise bu seviyenin gediklisi iki takım, CSKA Moskova ve Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki eşleşmenin kazananı 19 Mayıs’ta final müsabakasına çıkacak, kaybedenlerse üçüncülük maçı oynayacak. Bu tarihi mücadeleyle Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko, bu sezon 7. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan 6 maçta taraflar 3’er kez galip gelirken, bu maçla beraber eşitlik bozulacak. İki temsilcimiz, bu sezon Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Türkiye Kupası finallerinde de karşı karşıya gelmişti. Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı Anadolu Efes, Türkiye Kupası’nı ise Fenerbahçe Beko müzesine götürmüştü.

Anlamlı günde finaldeyiz



Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatmak üzere Bandırma vapuru ile Samsun’a çıkışının 100. yıl dönümünde Fenerbahçe Beko-Anadolu Efes maçının galibi THY Avrupa Ligi finalinde Türkiye’yi temsil etmek üzere parkede olacak.

Sakatlıklar baş ağrıtıyor

Normal sezonu lideri unvanıyla Euroleague Final-Four’una gelen Fenerbahçe’de sakatlıklar can sıkıyor. İtalyan forvet Luigi Datome ile Fransız pota altı oyuncusu Joffrey Lauvergne’in Dörtlü-Final’de sahada olmayacakları kesinleşti. İki oyuncu, buna rağmen takımla İspanya’ya geldi ve arkadaşlarını yalnız bırakmadı. Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

18 yıl sonra ilk kez

Anadolu Efes, 18 yıl aradan sonra THY Avrupa Ligi’nde Final-Four’a kalmayı başardı. Lacivert-Beyazlılar normal sezonu 4. sırada bitirirken 20 galibiyet aldı. Özellikle içerde oynadığı CSKA Moskova ve Real Madrid maçlarını son saniyelerde kaybederek büyük şanssızlık yaşadı. Ataman’ın öğrencileri, bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe’yle evinde oynadığı maçı ise 89-83’lük skorla kazanmayı bildi. Play-off turunda İspanyol devi Barcelona Lassa ile eşleşen Anadolu Efes, Amerikalı basketbolcu Shane Larkin’in yıldızlaştığı seride 3-2’lik üstünlük sağladı ve Dörtlü-Final’e adını yazdırdı.

Üst üste 5. Final-Four

Normal sezonu 1. sırada bitirerek Final-Four’a gelen Fenerbahçe Beko, üst üste 5. kez THY Avrupa Ligi’nde son 4 takım arasına kalmanın sevincini yaşıyor. Sarı-Lacivertliler, normal sezonda yakaladığı 12 maçlık galibiyet serisiyle Euroleague rekoru kırmıştı. Sarı-Lacivertliler, Final-Four’daki rakipleriyle oynadığı maçlarda ise 6’da 3’lük bir galibiyet oranı yakaladı. Rakiplerini evinde mağlup eden Fenerbahçe, 3 rakibine de deplasmanda mağlup oldu. Özellikle Real Madrid karşısında alınan 101-86’lık yenilgi dikkat çekti. Sarı-Lacivertliler play-off turunda ise Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas’ı 3-1’le geçti. Normal sezonu 25 galibiyetle bitiren Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda yenilgi yüzü görmezken, play-off turunda Zalgiris Kaunas’a 80-82 yenildi.

Dörtlü Final’in gediklileri

Temsilcilerimizin rakipleri İspanyol Real Madrid ve Rus CSKA Moskova bu seviyeye hiç yabancı değil. Rus ekibi CSKA, üst üste 8. kez bu sahnede boy gösteriyor. Son şampiyon Real Madrid ise 4 kezle kupa tarihinin en çok zafer yaşayan takımlarından bir tanesi. Normal sezonu 22 galibiyetle bitiren İspanyol temsilcisi Final Four’daki rakiplerine karşı 6 maçta 3 galibiyet aldı. CSKA Moskova’ya iki maçta da yenilen Real Madrid, üçüncü yenilgisini ise Fenerbahçe Beko’dan aldı. CSKA Moskova ise rakiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Rus ekibi, sadece Fenerbahçe Beko’ya Ülker Salonu’nda kaybetti.

Vitoria-Gasteiz bayram yeri

Yaklaşık 250 bin nüfuslu Vitoria-Gasteiz kentinde basketbol organizasyonu dolayısıyla otellerde doluluk oranının yüzde 100 olduğu açıklanırken, birçok taraftarın Bilbao veya San Sebastian kentlerinde konaklayacağı bildirildi. Türkiye’den gelen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes taraftarları için Türk Hava Yolları, İstanbul-Bilbao uçuşlarında iki ek sefer koydu. Ayrıca bazı Türk basketbolseverlerin Madrid ve Barselona üzerinden Vitoria-Gasteiz kentine geleceği öğrenildi. Öte yandan Dörtlü Finali izlemek için 31 ülkeden 650 gazetecinin akredite olduğunu açıklayan Vitoria-Gasteiz kenti yerel yönetimi, bunu bölgenin tanıtımı için çok iyi bir fırsat olarak gördüklerini vurguladı. Vitoria-Gasteiz Belediyesi ise CSKA Moskovalı Rus taraftarlar için Rusça, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko için ise Türk taraftarlara özel Türkçe alt yazılı eğlenceli turizm tanıtım videoları yayımladı.

Obradovic: Gereken agresif savunmayı yapacağız

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic ve Kostas Sloukas, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Vasilije Micic, Real Madrid koçu Pablo Laso ve Facundo Campazzo, CSKA Moskova koçu Dimitris İtoudis ve Kyle Hines Final-Four öncesinde Euroleague’in düzenlediği basın toplantısına katıldı. Obradovic, “Her ne olursa olsun oyuncularımla gurur duyuyorum. Final Four maçında olması gereken agresif savunmayı yapacağız. Anadolu Efes gibi muhteşem bir basketbol oynamaya çalışacağız önceliğimiz bu.” diye konuştu. Kostas Sloukas ise kısa bir konuşma yaparak: “Yarı finale mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştım. Yarı finalde de sezon boyunca sergilediğim performansı devam ettirmek istiyorum.” dedi.

Ataman: Gurur duyuyoruz

Ergin Ataman ise, “Final Four’da yer alıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Herkes keyif alarak oynadı ve özellikle benim takımım büyük keyif alarak oynadı. Euroleague tarihinin en iyi antrenörüne ve bu sezonki en iyi takımına karşı oynayacağız ama ben inanıyorum. Başaracağız ve yapacağız.” ifadelerini kullandı. Micic ise, “Geçtiğimiz yıl çok fazla tecrübemiz yoktu. Ben bu yıl daha sakin olacağımı düşünüyorum. Sahada 48 dakika boyunca her şeyimi feda etmeye daha hazır olacağım ve takımıma yardımcı olmaya çalışacağım.” şeklinde konuştu.

Kilit isimler

Nando de Colo - CSKA Moskova

Final-Four’a hiç yabancı bir isim olmayan Fransız skorer gard Nando de Colo, bu sezon kendi standartlarında sıradan bir performans sergiledi. 14.4 sayı, 3.4 asist ve 16 verimlilik puanı ortalamalarıyla mücadele eden yıldız isim, Euroleague En İyi İkinci Takım’a seçildi ve üst üste 5. kez Euroleague takımlarına girmeyi başardı. Normal sezonda direksiyonu çoğunlukla Will Clyburn’e bıraksa da Final-Four atmosferinde takımının en büyük silahı olacak. Buraları oynamayı çok iyi biliyor ve CSKA Moskova’nın onun tecrübesine çok ihtiyacı var.

Walter Tavares - Real Madrid

Bu sezon İspanyol temsilcisinde savunmasıyla dikkat çeken ve Euroleague tarafından da Yılın Savunmacısı onuruyla ödüllendirilen Tavares, kariyer sezonunu geçiriyor. 27 yaşındaki oyuncu tutturduğu 1.7 blok ortalamasıyla bu sezon pota altını rakiplerine adeta dar etti. 6.2 ribaund ortalamasıyla bu alanda da takımının en iyilerinden olan Yeşil Burun Adalı basketbolcu İspanyol devinin savunmasının temelini oluşturuyor. Final-Four gibi rekabetin en üst düzeye çıktığı bir arenada böyle güvenilir bir savunmacı çok değerli.

Kostas Sloukas - Fenerbahçe Beko

Datome, Lauvergne, Vesely ve Kalinic’in sakatlıklarıyla sarsılan Fenerbahçe Beko’nun Final-Four’da en çok güveneceği isim kuşkusuz Sloukas olacak. Yunan gard, bu sezon önceki senelere kıyasla çok daha fazla sorumluluk aldı ve 11.7 sayı, 4.8 asist ve 15.6 verimlilik puanı ortalamalarıyla mücadele etti. Maccabi Tel-Aviv maçında attığı son saniye basketiyle taraftarlara unutulmaz bir an yaşatan Sloukas, bu sezonki yükselen performansının ödülünü Euroleague En İyi Beşi’ne seçilerek aldı.

Shane Larkin - Anadolu Efes

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve takımdan gönderilmesi gerektiği söylenen Amerikalı basketbolcu Shane Larkin son 2 ayda öyle bir form tuttu ki, “Sene başında neredeydin?” dedirtti. Anadolu Efes’in Barcelona ile oynadığı play-off serisinde yıldızı parlayan Larkin, serinin 3. maçında Palau Blaugrana’yı adeta ateşe verdi. 23 dakikada 30 sayı üreten ve Efes’in 102-68’lik galibiyetinde başrolü oynayan 26 yaşındaki basketbolcu, Anadolu Efes’in Final-Four’da da en büyük skor tehdidi olacak. Oyunun tıkandığı anlarda bireysellikle skor üretmek konusunda ligin belki de en başarılı ismi olan Larkin, Lacivert-Beyazlıların en büyük kozu olarak dikkat çekiyor.

Sayılarla Final-Four

2 - Fenerbahçe Beko’nun koçu Zeljko Obradovic ve Anadolu Efes’in başantrenörü Ergin Ataman, Euroleague Final-Four’da ikinci kez karşılaşacak. 2001 yılında Obra’nın Panathinaikos’u, Ataman’ın Efes Pilsen’ini 81-71 mağlup etmişti.

15,544 - Final-Four mücadelelerine ev sahipliği yapacak olan Fernando Buesa Spor Salonu’nun kapasitesi.

6 - Euroleague tarihinin en çok şampiyon olan takımı Panathinaikos’un kupa sayısı

9 - Fenerbahçe başantrenörü Zeljko Obradovic’in Euroleague şampiyonluğu sayısı.

43 - 1990 Final Four’da AEK formasıyla Limoges potasına 43 sayı bırakan efsanevi Yunan skorer Nikos Galis, Final-Four tarihinin bir maçta en fazla sayı atan ismi oldu.

23 - CSKA Moskova efsanesi Viktor Khryapa, 12 kez katıldığı Final-Four’da 23 maça çıktı. Rus basketbolcu bu alanda lider.