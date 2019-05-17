EuroLeague heyecanı İstanbul'a taşınıyor

THY Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final'e sayılı saatler kala, temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Dörtlü Final'de karşı karşıya gelecek ve Türk basketbolu adına tarihi bir gece yaşatacak. Kadıköy ve Ataşehir Belediyesi Final Four heyecanını dev ekranlarda yayımlayacak. Basketbolseverler EuroLeague heyecanını Kadıköy ve Ataşehir'de yaşayacak.

Ataşehir Belediyesi, "Sandalyeni, minderini kap gel, maçı birlikte izleyelim. Takımlarımızın EuroLeague Final Four heyecanını dev ekranda birlikte yaşayalım" diyerek müjdeli haberi duyurdu.

Ataşehir'de basketbolseverler, Barbaros Mahallesi Fulya Sokak'ta bulunan Cumhuriyet Parkı'nda takımlarımızın EuroLeague heyecanına ortak olacak.

Sandalyeni, minderini kap gel, maçı birlikte izleyelim. Takımlarımızın #EuroLeague Final Four heyecanını dev ekranda birlikte yaşayalım. @AnadoluEfesSK 🏀@FBBasketbol pic.twitter.com/guV5ACxNLZ — Ataşehir Belediyesi (@atasehirbld) 16 Mayıs 2019

"Bu yıl ki heyecanımız ikiye katlandı"

Kadıköy Belediyesi, EuroLeague'de Final Four'a kalarak ülkemizi gururlandıran Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in maçlarını Kalamış Parkı ve Yoğurtçu Parkı'nda yayımlayacaklarını açıkladı.