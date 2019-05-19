Ergin Ataman'a küfürlü tezahürat

Maçın son anlarında Rus temsilcisinin farkı artırması üzerine Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman mola istedi. Karşılaşmayı tribünde takip eden Fenerbahçeli taraftarlar bunun üzerine Fernando Buesa Arena’da “Ergin Ataman mola alsana” tezahüratı yaptı. Sarı-Lacivertilerin bu hareketine çok sinirlenen Ataman’ı teknik ekip ve oyuncular sakinleştirdi. Anadolu Efes ve Fenerbahçeli taraftarların arasında yaşanan gerginliğe güvenlik görevlileri müdahale etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da olayın yaşandığı tribüne giderek taraftarların sakin olması konusunda uyarılarda bulundu.