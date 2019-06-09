Fenerbahçe Beko, avantajı kaptı

Anadolu Efes‘in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynanan ilk maçı kazanan taraf, Ali Muhammed'in önderliğinde Sarı-Lacivertli ekip oldu.

Ligde normal sezonu lider tamamlayan Anadolu Efes'in ev sahipliğinde başlayan final serisinin ilk karşılaşmasında taraftarlar, salonun bu maç için ayrılan bölümünün tamamına yakınını doldurdu.

Anadolu Efes taraftarları, maç öncesi yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Fenerbahçe taraftarı da pota arkasında kendilerine ayrılan tribünden sarı-lacivertli ekibe destekte bulundu.

Mücadele karşılıklı sayılarla başladı. Anadolu Efes hücumda topu iyi paylaşamazken, Fenerbahçe Beko bu fırsatı dış atışlarla iyi değerlendirerek farkı açtı ve ilk çeyreği 10-18 önde tamamladı. Öte yandan ev sahibi ekip bu çeyrek kullandığı 5 üç sayı atışından da yararlanamdı.

İkinci çeyrekte Shane Larkin'in oyuna girmesi ile birlikte Anadolu Efes ritmini bulmaya başlayınca Obradovic molası geldi. Molanın ardından sarı-lacivertli ekip savunmadaki sertliği arttırdı ve soyunma odasına 32-42 önde giden taraf oldu.

Üçüncü periyotta ise ipleri tamamen eline alan Fenerbahçe Beko farkı da 20 sayının üstüne çıkardı. Bu bölümde Ali Muhammed ve Melih Mahmutoğlu'nun harika performansı ile Fenerbahçe Beko sazı tamamen aldı. Final periyotu öncesi skor 36-62'ydi.

Final periyodunda iki takımın koçu da farkın açılmasıyla beraber rotasyona gitmeyi tercih ederken, Fenerbahçe Beko 56-73'lük skorla maçın galibi oldu.

Bu skorla Fenerbahçe Beko seride 1-0 öne geçerek ev sahibi avantajını eline geçirdi.

Ali Muhammed: 22 sayı, 5 ribaund, 4 asist

Ergin Ataman'a tepki

Fenerbahçe taraftarı, karşılaşma öncesinde Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'a tepki gösterdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratlarda bulundu. Anadolu Efes taraftarı ise bu tezahüratları ıslıklarla protesto etti.

Ataman'ın aleyhine küfürlü tezahüratların devam etmesi üzerine müsabaka öncesinde anons yapılarak Fenerbahçe taraftarı uyarıldı.

Fenerbahçe Beko'da üç eksik

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, Gigi Datome ve Erick Green, sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Bireysel antrenmanlara başlamalarına rağmen tedavileri süren Vesely, Datome ve Green, Anadolu Efes karşısında forma giymedi.

Anadolu Efes'te ise sakat oyuncu bulunmuyor.

Anadolu Efes'te 4 isim yabancı sınırına takıldı

Anadolu Efes'te Rodrigue Beaubois, Brock Motum, Tibor Pleiss ve James Anderson, yabancı sınırı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

Lacivert-beyazlı takımda başantrenör Ergin Ataman, ligde uygulanan 5 yabancı oyuncu kuralı kapsamında tercihini Shane Larkin, Adrien Moerman, Vasilije Micic, Bryant Dunston ve Krunoslav Simon'dan yana kullandı.