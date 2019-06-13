Potada final heyecanı devam ediyor

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes serinin üçüncü maçında karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Fenerbahçe Beko, ilk maçtan 73-56 galip ayrıldı. Ligde 2009'dan bu yana şampiyonluğu bulunmayan Anadolu Efes ise normal süresi 86-86 biten serinin ikinci müsabakasını uzatma bölümü sonunda 101-93 kazanarak durumu 1-1'e getirdi. Final serisinde 4 galibiyete ulaşan takım, şampiyon olacak. Final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Play-Off final serisi üçüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes Ülker Spor ve Etkinlik Salonu karşı karşıya gelecek.

Bunlarla da ilgilenebilirsiniz

Sistem tarafından bu haberle ilişkili bulunan diğer haberler…