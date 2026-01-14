Temassız ödeme limitinde büyük değişiklik: Yeni karar yarın yürürlüğe giriyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bankalara gönderilen yazıda, temassız ödemelerde uygulanan şifresiz işlem limitinin güncellendiği belirtildi. Buna göre, 1 Temmuz 2024’te 1.500 liraya çıkarılan limit yaklaşık bir buçuk yıl sonra yeniden düzenlendi.

YENİ LİMİT TARİHİ BELLİ OLDU

BDDK’nın bankalara ilettiği düzenleme kapsamında temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak itibarıyla 2.500 lira olarak uygulanacak.

AVRUPA VE ABD UYGULAMALARI

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti birçok ülkede benzer şekilde uygulanıyor. Avrupa’daki uygulamalara bakıldığında, bu limitin İngiltere’de 100 sterlin olduğu görülürken; Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya’da ise genellikle 50 Euro seviyesinde bulunduğu ifade ediliyor.

ABD’de ise temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti için ortak bir standart bulunmuyor. Bu ülkede bankalar uygulanacak limiti kendi politikaları doğrultusunda belirliyor.