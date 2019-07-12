Leo Westermann resmen Fenerbahçe Beko’da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun ardından Leo Westermann'ı kadrosuna kattı.

Geçen sezonu Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'ta geçiren Leo Westermann, 2018-2019 sezonunda EuroLeague’de 27 maçta forma giyerek 6.4 sayı, 2.8 asist, 2.0 ribaund ortalamasıyla oynadı. Başarılı oyun kurucu, Litvanya Ligi’nde ise 37 maçta süre alarak 7.2 sayı, 3.3 asist, 2.2 ribaund ile takımına katkı sağladı.

Sarı-Lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Fransız oyun kurucu Leo Westermann ile iki yıllığına anlaştı.

24 Temmuz 1992 tarihinde Haguenau’da dünyaya gelen 1.98 boyundaki başarılı oyun kurucu Leo Westermann, 2020-2021 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.

Bu anlaşmanın kulübümüze ve Leo Westermann’a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz"