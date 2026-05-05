Son Dakika... ABD'den 'Hürmüz' açıklaması: 'Çatışmalarda 10 denizci hayatını kaybetti'

Hürmüz Boğazı gerginliği sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı’ndaki çatışmalarda 10 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Rubio, "Bugün İran'da enflasyon yüzde 70 seviyesinde ve para birimi tam anlamıyla serbest düşüşte" ifadelerini kullandı.
Rubio, "Hürmüz Boğazı konusunda savaş öncesi duruma dönmeyi tercih ediyoruz" dedi.
Rubio, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasını sağlayanların ikincil yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını ve ABD finans sistemine erişimini kaybedeceğini söylerken, İran'ın müzakere masasına geri dönerek, şartları kabul etmesi gerektiğini belirtti.
ABD’nin İran’a yönelik başlattığı 'Epic Fury' operasyonunun (Destansı Öfke Operasyonu) sona erdiğini söyleyen Rubio, "O aşamayı bitirdik" dedi.
Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olmadığını öne süren Rubio "İran’ın boğazı kapatma hakkı yok. Bu durum normalleştirilemez" dedi.