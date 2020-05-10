Basketbollun kaderi belli oluyor!
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar vermek üzere yarın toplanıyor.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), korona virüs salgını nedeniyle ara verilen liglerin durumu ile ilgili karar vermek üzere yarın toplanıyor.
Futbolda korona virüs nedeniyle ara verilen liglerin 12 Haziran’da başlatılma kararı alınmasının ardından, TBF de basketbol ligleri ile ilgili kararını veriyor. TBF’den yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 14.00’te, liglerin durumu ile ilgili karar almak üzere bir araya gelecektir" denildi.
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