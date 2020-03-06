Bayraklı’nıntarihi evleri arşivleniyor

06 Mart 2020 Cuma, 08:30

Bayraklı Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Müdürlüğü’ne bağlı arkeolog, sanattarihçi, restoratör ve antropologun Bayraklı Anadolu Lisesi gönüllü öğrencileri ile ortaklaşa yürüttüğü proje kapsamında, ilçede 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarında inşa edilen 137 tescilli yapının tarihsel ve mimari özellikleri çıkarılmaya başlandı.

Ev sahiplerinin verdiği bilgiler doğrultusunda evlerde yaşanmış hikâyeler, komşuluk ilişkileri, evin kullanım alanları hakkında detaylı bilgiler elde edilmeye başlandı. Tarihi yapılarınOsmanlı veRum mimari özellikleritaşıdığı, yapı malzemesi olarak taş kullanıldığı, sağlamlaştırmak için “hatıl” uygulaması yapıldığı ve evlerin iki kattan oluştuğu tespit edildi.