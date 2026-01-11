Tümer Metin'den flaş Guendouzi iddiası: 'Başıma bir şey gelsin istemem ama...'

Tümer Metin, Süper Kupa finalinde Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiyi NOW'da değerlendirdi.

Derbide gol de atan Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi'ye övgüler yağdıran Tümer Metin, "Guendouzi belki hiçbir zaman dünya starı olmayacak ama her teknik adamın kadrosunda bulundurmak isteyeceği bir oyuncu ve ligimiz için bulunmaz nimet. Torreira'nın senelerdir fark yarattığı yer, senelerdir damga vurduğu pozisyon için... Guendouzi de aynı agresifliği gösterebilen. Takıma başka bir dinamizmin yanında ruh katabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin eksik tarafı mıydı, evet" ifadelerini kullandı.

Guenzdouzi'nin İsmail Yüksek'in performansını da yükselteceğini söyleyen Tümer Metin, "Çok severim ben İsmail Yüksek'i. Bugün hocalık yapsam İsmail'i takımımda görmek isterim. Eminim birçok teknik adam da ister çünkü yüreğini ortaya koyabilen, güven aralığı çok yüksek bir oyuncudur benim nazarımda. İsmail'in de yükünü üzerinden alıp başka bir seviyeye taşıyacak bir eküri buldu kendine. Çok önemli bu. Guendouzi ligimizde çok fark yaratabilecek bir oyuncu olacak. Fenerbahçe'nin olmazsa olmazları arasında hep ilk sırada geçecek adı" şeklinde konuştu.

TÜMER METİN'DEN GUENDOUZI İDDİASI

Son olarak Guendouzi'nin Lucas Torreira ve Mario Lemina'dan iyi bir futbolcu olduğunu aktaran Tümer Metin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başıma bir şey gelsin istemem ama Guendouzi'nin hem Torreira'dan hem Lemina'dan daha iyi futbolcu olduğunu düşünüyorum. Takıma daha katkılı olacağını düşünüyorum."