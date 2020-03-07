Beethoven akşamı hak ettiği ilgiyi göremedi

07 Mart 2020 Cumartesi, 12:34

Kırk yılı aşkın süredir dünyadaki erken dönem müzik sahnesinin ön saflarında yer alan, barok ve klasik dönemden çalgıları kullanan İngiliz topluluk Academy of Ancient Music önceki akşam Alman şef Christoph Altstaedt yönetiminde bir konser verdi.

Topluluğun solisti, Viyana yaşayan, şehrin ve dünya opera sanatının en önemli merkezlerinden Staatsoper’in de olduğu birçok sahnede alkışlanan soprano Chen Reiss idi.

Topluluk, L. v. Beethoven, “Prometheus Uvertürü” ile başlayan F. Witt “4. Senfoni” ve Beethoven, “4. Senfoni” eserlerini, bugünün sazlarıyla karşılaştırıldığında çalınması güç, ustalık gerektiren dönem çalgılarıyla seslendirdiler.

Muhteşem sesi ve tekniği, üst seviyede müzik bilgisinden gelen yorumuyla Chen Reiss, orkestra eşliğinde Beethoven’in "Ah! Perfido"; “Fliesse, Wonnezahren, Fliesse” ve “Die schöne Schusterin” aryalarını seslendirdi.

Son derece zarif ve mütevazi olan soprano, hem seyircinin dinmeyen alkışlarından hem de büyükbabası Türk olduğu için de ülkemizde konser vermekten çok mutluydu. Kapalı gişe olması gereken bu fevkalade Beethoven akşamı ne yazık ki, şehit ve virüs haberlerinden doğan mutsuzluk ortamında hak ettiği ilgiyi göremedi.

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