‘Bekliyoruz başkanım’

02 Mayıs 2020 Cumartesi, 06:00

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’e her fırsatta çok sevdiğini söylediği ve sürekli maçlarını izlemeye gittiği Sarı-Kırmızılı kulübün basketbol ile voleybol branşlarının başantrenörlerinden destek mesajları geldi. Cumhuriyet’e konuşan hocalar Nedim Özbey, Ataman Güneyligil ile Efe Güven; halsizlik, kilo kaybı ve mide ağrısı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz’e geçmiş olsun dileklerini sunup “Başkanım bir an önce aramıza dönmenizi bekliyoruz” mesajını iletti.

SAYGI, SEVGİ BAĞIMIZ VAR’

NEDİM ÖZBEY (Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü):

Çok üzüldüm, inan sabaha kadar uyuyamadım. Sayın başkanımız, sevdiğim, inandığım, saydığım, güvendiğim bir insan. Varlığıyla bize çok güç veren bir insan. Her zaman sözünün arkasında duran, duygulu ve değerli bir kişilik. Voleybola ve diğer amatör branşlara verdiği büyük desteği hepiniz biliyorsunuz. Saygı, sevgi bağımız var. Başkanımızın güzel haberlerini ve sağlıkla aramıza dönmesini bekliyoruz.

BİZE DEĞER VERİYOR’

ATAMAN GÜNEYLİGİL (Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü):

Bu haber bizi çok üzdü, inanmak istemedik. Vakti olduğunca bütün maçlarımıza geldi. Maçlarımıza en fazla gelen başkanlarımızdandır diyebilirim. Bize ve tüm sporcularımıza çok değer veren bir insan kendisi. Başkanımızın bir an önce toparlanıp, acilen aramıza dönmesini dört gözle bekliyoruz.

‘GÜÇLÜ VE POZİTİF BİR İNSAN’

EFE GÜVEN (Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü):

Başkanımız sayın Mustafa Cengiz’in rahatsızlık haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisi çok güçlü ve pozitif bir insandır. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağına inanıyorum. Allah’tan kendisine şifa dilerim. Ailesine de geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.