Benzine zam geldi!
Dün 22 kuruş indirim yapılan benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 7 kuruş zam geldi.
Benzin fiyatlarında bu gece artış bekleniyor. Uluslararası akaryakıt fiyatlarındaki değişim nedeniyle son dönemde yaşanan indirimlerin ardından bu gece benzine 7 kuruş zam yapılacak.
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Video Haberler
- Koronavirüse aldırış etmedi! Mide bulandıran görüntüler
- Sıla’nın canlı yayın kazası gülümsetti
- Putin'den koronavirüs kararı
- Baş: Emekçiler mecburen işe giderken Meclis tatil edildi
- Milyonlarca insana örnek olacak görüntüler
- Skandal havuz görüntüleri ülke gündemine oturdu!
- İstanbul'da minibüsle yolculukta skandal görüntüler
- Hem kendi canını hem de başkalarının canını hiçe saydı
- Maaşlarını evlerinden aldılar
- “Uyuşturucu ve cinsel istismar suçları hassasiyetimiz