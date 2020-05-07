Beşiktaş'ta Boateng'e yeni tarife

07 Mayıs 2020 Perşembe, 08:04

Beşiktaş’ta yeni gündem Kevin-Prince Boateng. Fiorentina'dan opsiyonlu 1.5 yıllığına kiralanan Ganalı yıldız, ligde 5 maç daha oynarsa önümüzdeki sene 1.75 milyon Avuro net ücret alacak. Yönetim de bu maaşı vermemek için yeni planlar üretiyor. Siyah-beyazlılar, Fiorentina'yla görüşüp Boateng'le yeni sözleşme yapıp senelik 1.4 milyon Avro ödemeyi düşünüyor.

Kartal'ın en son çaresi ise teknik heyetin, kalan 8 haftada Ganalı futbolcuya hiç şans vermemesi. Böylece yıldız futbolcunun 1 yıllık opsiyonu devreye girmeyecek ve yollar ayrılacak. İstanbul Güngören'de karantinada olan Ganalı futbolcuyla, 15 gün sonra görüşmelere başlanacak.



