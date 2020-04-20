Beşiktaş’ta ‘feda’ çağrısına ilk olumlu yanıt

20 Nisan 2020 Pazartesi, 08:34

Beşiktaş’ta futbolcular indirim konusuna sıcak bakıyor.

Yıllık 3 milyon Avro ile takımın en fazla kazanan ismi olan Domagoj Vida, “Burada olmaktan çok mutluyum. Daha önce de teklifler gelmişti ama ayrılmak istememiştim. Maddi konularda sanırım ortak bir noktada buluşabiliriz” dedi.

Yaşanan mali kriz nedeniyle bir süre önce yerli ve yabancı futbolcularla yıllık ücret indirimi konusunda görüşme başlatan Beşiktaş Yönetimi, pazarlıklarda ikinci tura hazırlanıyor. Futbolcularla bu kez daha kapsamlı bir şekilde görüşecek olan siyah-beyazlıların, Necip Uysal’dan sonra Domagoj Vida’nın da yeşil ışık yakmasıyla bir hayli umutlandığı belirlendi.

Geçmiş dönem maaşların tamamının ödenmemiş olması sebebiyle indirim isteme konusunda eli sağlam olmayan yönetimin, oyuncuların hesaplarına bir miktar para yatırmak için kaynak arayışı içinde olduğu kaydedildi.