Beşiktaş'tan 'virüs' yalanlaması
Beşiktaş, N'Koudou ve Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.
Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı futbolcular Georges-Kevin N'Koudou ile Tyler Boyd'un antrenmana çıkmak istemediği yönündeki haberi yalanladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, N’Koudou ile Boyd'un teknik ekipten, dün sabah gerçekleştirilen idmana katılmama talebinin olmadığı ve her iki oyuncunun çalışmada yer aldığı belirtilerek, "Ayrıca, takımımızın sabah gerçekleştirdiği antrenmanın akşam yapıldığının iddia edilmesi de haberin masa başında kurgulandığının açık bir göstergesi olmuştur. Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ülkemizde ve kulübümüzde gerekli tedbirler alınmış ve alınmaya devam ediyorken, böylesine hassas bir konuda yalan haber yapılmasını manidar buluyor, takdiri kamuoyuna bırakıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Video Haberler
- İşte koronavirüs çantasında olması gerekenler
- Karantinadaki hacılar ile polis arasında arbede çıktı!
- Ahmet Çakar'dan skandal koronavirüs açıklaması!
- Dikkat! Uzmanından koronavirüs uyarısı
- Uyarıları dinlemediler: Koronavirüsten korkmuyoruz!
- El yıkamak tek çözüm değil! Peki başka ne yapılmalı?
- Koronavirüs için önlem almıştı! Canlı yayında bayıldı
- Ünlü oyuncu koronavirüse yakalandığını duyurdu
- Kaza anı kamerada: Drift yaparak sokağa girmeye çalıştı!
- Salgının nedeni evlilik dışı ilişki ve eşcinsellikmiş