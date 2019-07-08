Huawei kendi işletim sistemini gelecek ay tanıtılabilir

Androidle ilgili sorunlar yaşayan Huawei bir süredir kendi işletim sistemini geliştirmeye başlamıştı. Huawei'nin son aşamaya getirdiği işletim sistemine HongMeng OS ismini vermeyi düşündüğü öğrenildi.

Çin'de 9- 11 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Huawei Geliştirici Konferansı'nda ilk kez dünyaya duyurulması beklenen HongMeng OS, şirkete göre MacOS'tan daha hızlı bir yapıda ve Android platformundan da yüzde 60 daha hızlı çalışıyor.

Kendi uygulama mağazası da bulunacak olan Huawei'nin yeni işletim sisteminin 2020 yılında kullanıcılara sunulması bekleniyor.