‘Bir Delinin Güncesi’ tiyatro sahnesinde

05 Mart 2020 Perşembe, 12:45

Aslı Erdoğan’ın köşe yazıları ve denemelerinden oluşan “Bir Delinin Güncesi” kitabı, tiyatro sahnesine taşındı. Oyun, bugün saat 20.30’da Kültüral, 8 Mart saat 17.00’de Koma Sahnesi, 25 Mart saat 20.30’da da YapıKredi Bomontiada’da sahnelenecek. Ayşe Lebriz Berkem’in tek başına sahnelediği oyun, Ömrünün önemli bir bölümünü akıl hastanesinde geçiren bir kadının günün birinde beklenmedik bir anda salıverilmesi sonucu gelişen olayları anlatıyor.

Lebriz tarafından sahneye taşınan oyunla ilgili şunlar söylendi: “Bu hikâyeyi, oyuna/performansa dönüştürme aşamasında çıkış noktamız kadının gözünden (kuş bakışı) bu cehennemi nasıl gördüğünü anlatmak oldu. Bu naifliği olabildiğince büyütmek (büyük ölçeğe taşımak) ve gerçek dünya algısını ise küçük ölçeklerde vererek bizdeki iz düşümünü izleyiciye hissettirmekti. Sonuçta bu yaşanan gerçek mi, uydurma mı yoksa sanrılar mı, şimdilik biz de bilmiyoruz. Önemi var mı, onu da bilmiyoruz. Hikâye söylemek istediğini söylüyor; biz de hikâyenin bıraktığı yerden sözü alıp, oyuna dönüştürüyoruz.”