Bir yandan da idari şiddet

15 Nisan 2020 Çarşamba, 02:01

AKP ve MHP tarafından geçen hafta TBMM gündemine getirilen Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasa Teklifi’nde faile, caydırıcı cezai yaptırımların eksik olduğunu belirten Sezen, “Şiddet en çok acillerde ve birinci basamaklarda görülüyor. Sağlık çalışanları olarak artık sözlü şiddeti raporlamaz hale geldik” dedi. Sezen, şu taleplerde bulundu:

“Şiddete başvuran ve tekrarlı hale getiren kişiye SGK kısıtlaması getirilmeli. Failin cezasının adli para cezasına çevrilmeyecek şekilde verilmesini; tehdit, hakaret, hedef gösterme, usulsüz işleme zorlama gibi suçların da kapsama alınmasını istiyoruz.”

Sezen, “Balıkesir’de bir meslektaşımız Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’yle kararlaştırılan esnek mesaiye uyulmadığı ve kişisel koruyucu ekipman istekleri nedeniyle eleştiride bulunduğu için 2 ay görevden uzaklaştırıldı” diye konuştu.

Aile hekimleri arasında pozitif çıkanların sayısının arttığını söyleyen Sezen, “İstanbul’da 50’nin üzerinde olduğunu duyuyoruz” dedi.