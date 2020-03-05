“Bir yerde bitecekti..”

05 Mart 2020 Perşembe, 09:15

Turkish Airlines EuroLeague’in 27. haftasında Anadolu Efes, Maccabi Tel Aviv’e deplasmanda 77-75 ile kaybederek deplasmanda 12 maç sonra ilk kez yenilgi yüzü gördü.

Karşılaşmanın arkasından açıklamada bulunan koç Ergin Ataman ise mağlubiyeti konsantrasyon eksikliğine bağladı:





“Maça kafamız çok karışık şekilde başladık. Maç öncesi yaşadıklarımız mı bu konuda etkiliydi bilemiyorum. Ne olursa olsun, oyuncularım konsantrasyonlarını kaybettiler. İkinci çeyrekte savunmada ve hücumda kendi oyunumuzu yakaladık ve 31 sayı bulduk. Topu iyi paylaştık. İkinci yarıda iki taraf da çok şut kaçırdı belki ama iyi oynadı. Maçı kazanmak için şansımız vardı, son iki dakikaya 6 sayı önde girdik ama bir kaç hata yaptık. Basketbol böyle bir oyun. Sonunda birisi bizi yendi. Cuma günü oynayacağımız Olympiakos maçına hazırlanacağız.”