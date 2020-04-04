Boateng Beşiktaş’ta kalacak mı?

04 Nisan 2020 Cumartesi, 12:04

Beşiktaş, İtalya ligi takımlarından Fiorentina'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng ile yeniden anlaşmak istiyor.

Gelecek sezon maaşı 1 milyon 750 bin Avro olacak.

Sosyal medyada yer alan habere göre; Beşiktaş'ın ara transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiraladığı 33 yaşındaki oyuncu Kevin-Prince Boateng'in, opsiyonu kullanılması durumunda gelecek sezon maaşı 1 milyon 750 bin Avro olacak.

İlk etapta mali nedenlerden ötürü Ganalı oyuncuyu takımda tutmaya soğuk bakan yönetim, teknik heyetin olumlu raporu sonrası bu fikrinden vazgeçti. Siyah beyazlı yönetim indirimli teklif götürüp oyuncuyla yeniden anlaşmak istiyor.

Siyah-Beyazlı kulüpteki durumu henüz netleşmedi

Beşiktaş'ın devre arasında bedel ödemeden Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng'in siyah-beyazlı kulüpteki durumu henüz netleşmedi. Kısa süre öncesine kadar sözleşmesinde 1 yıl daha kiralama opsiyonu olan 33 yaşındaki Ganalı futbolcu ile yola devam edilip edilmeme noktasında mali açıdan olumsuz fikir vardı. Ancak yönetim teknik heyetin raporu doğrultusunda çare arayışına girişti.

Siyah-beyazlılar, yarım devre için 350 bin Avro ödeyeceği Boateng'e opsiyonunu uzatması halinde 1 milyon 750 bin Avro daha vermek zorunda kalacak. Takım maliyetini düşürmekten başka seçeneği olmayan yönetim, Ganalı 10 numaraya indirimli teklif götürmeyi de seçenekleri arasına almış durumda. Beşiktaş'ın, transferin kısır geçme ihtimaline karşı Boateng konusunu acele etmeden çözmeye çalıştığı öğrenildi.