Bodrum Belediyesi’nden evlere kitap servisi

04 Nisan 2020 Cumartesi, 02:00

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Belediye AŞ, koronavirüs tehlikesinden korunmak için vatandaşların evlerinde kaldığı bugünlerde kitap kampanyası başlattı. Instagram hikâyesi üzerinden okuduğu son kitabı #evdekalbodrum etiketi ile paylaşan yurttaşlara yeni kitaplar Bodrum Belediyesi’nden geldi. “Evde geçen bu sürede kitapların iyileştirici gücü sizinle olsun” diyerek sosyal medya üzerinden çağrı yapan Bodrum Belediyesi, bugüne kadar Bodrum geneline 500 adet kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Cumhuriyet Kitapları’ndan çıkan kitapların da dağıtıldığı kampanyada, kitapların önce dezenfekteleri yapıldı, daha sonra elden ve kargo yolu üzerinden kampanyaya katılanlara gönderildi.

Kitaplarla birlikte dağıtımı yapılan kitap ayraçlarında mesajlar yer aldı. Başkan Ahmet Aras’ın mesajının yazılı olduğu kitap ayraçlarında, vatandaşlara “Önlemini Al Evde Kal, Evde Kal Bodrum” önerisi yapıldı. Mesajda, “Güzel Bodrum’un kıymetli sakinleri, şahsım ve tüm Bodrumlular adına evde kaldığınız ve özverili davrandığınız için teşekkür ederim. Deniz kenarında neşe ile sohbet edip dalgaları izleyeceğimiz günler yakındır. Keyifli okumalar dilerim” ifadeleri yer aldı.