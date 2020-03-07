Bodrum Kent Müzesi ikinci dönem sergisiyle kapılarını halka açıyor
Bodrum Belediyesi tarafından Bodrum’un tarihini ve kültürel mirasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla oluşturulan Kent Müzesi, ikinci dönem sergisiyle kapılarını halka açıyor.
Eski Kaymakamlık binasında kuruluş süreci devam eden Kent Müzesi, “Kültürel Kimlik ve Miras – Geleneğin Geleceği” Sergisi’ne ev sahipliği yapacak. Sergi, 7 Mart 2020 Cumartesi günü saat 14.00’te sanatseverlerin de katılımıyla kapılarını açacak.
MSKÜ Milas Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri Sergisi, Slow Food Bodrum Mutfak Kültürü-Geleneksel Bodrum Ocaklı Mutfak Alanı Sergisi ve Mustafa Kapkın’ın Bodrum Sualtı Dünyası ve Sünger Avcıları Fotoğraf Sergisi olmak üzere üç ayrı konseptte tasarlanan sergi, 15 Mayıs tarihine kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-17.00 saatleri arasında ziyarete açık kalacak.
Bodrum Kent Müzesi binasının ilk etkinliği geçtiğimiz yıl Ekim ayında yoğun bir katılımla açılışı gerçekleştirilen “Anılarla Bodrum” fotoğraf sergisi olmuştu.
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