Buğra Gökçe'den yurttaşlara uyarı: İtibar etmeyin, polisi arayın!

10 Nisan 2020 Cuma, 08:29

İzmirlileri sosyal medya hesabından uyaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, “Değerli dostlarım, dünyada ve ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları fırsat bilen kendini bilmezler, bizlerin adını kullanarak yardım talebinde bulunursa lütfen bu şahıslara itibar etmeyin. Kesinlikle bilgilerinizi paylaşmayın ve lütfen emniyet güçlerini bilgilendirin” dedi.

Gökçe’nin adını kullanılarak daha önce yine para toplanmak istenmişti.