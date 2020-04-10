Buğra Gökçe'den yurttaşlara uyarı: İtibar etmeyin, polisi arayın!
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kendilerinin ismini kullanarak yardım toplayanlar olduğunu belirterek, bu tür kişilere itibar edilmemesini istedi.
İzmirlileri sosyal medya hesabından uyaran Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, “Değerli dostlarım, dünyada ve ülkemizde zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları fırsat bilen kendini bilmezler, bizlerin adını kullanarak yardım talebinde bulunursa lütfen bu şahıslara itibar etmeyin. Kesinlikle bilgilerinizi paylaşmayın ve lütfen emniyet güçlerini bilgilendirin” dedi.
Gökçe’nin adını kullanılarak daha önce yine para toplanmak istenmişti.
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