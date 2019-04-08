Atatürk Havalimanı’nda büyük yıkım

İstanbul Havalimanı’nın açılmasıyla Atatürk Havalimanı’nı işleten TAV’da da taşınma telaşı başladı. TAV Havalimanları Holding 1 Mayıs 2019 itibarıyla Maslak’taki Vadi İstanbul’a taşınıyor.

“Büyük Göç” olarak tanımlanan Atatürk Havalimanı’nın İstanbul Havalimanı’na taşınması, arkasında binlerce kişiyi de işsiz bıraktı. Atatürk Havalimanı’nda çalışan birçok işçinin de, İstanbul Havalimanı’nı işleten İGA’nın düşük ücret teklif etmesi nedeniyle gitmediği gelen duyumlar arasında.

44 bin apron kartlı

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Atatürk Havalimanı’ndaki veda konuşmasında, “Görevimiz çalışanlarımızı işsiz bırakmamak için çalışmaktı. İGA’nın insan kaynakları birimiyle anlaştık ve terminal işletmemizdeki arkadaşların önemli bir kısmının oraya verdik. İGA’da 12 bin arkadaşımız çalışacak. Tazminat ve prim olarak 50 milyon Avro civarında para ödeyeceğiz” ifadesini kullanmıştı.

Taşınma öncesinde Atatürk Havalimanı’nda yaklaşık 44 bin apron kartlı personelin çalıştığı ifade ediliyor. Mağaza çalışanından, güvenlikçisine, temizlikçisine kadar bu çalışanların kaçının işsiz kaldığı ise net bilinmiyor. TAV Atatürk HAvalimanı’nın kapanmasından dolayı 4 bin 500 kişinin işine son vereceğini açıklarken, İstanbul Havalimanı’nın ilk aşamada, 16 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyor.

2025’te ise İstanbul Havalimanı’nın doğrudan ve dolaylı olarak 225 bin kişilik istihdam yaratacağı savunuluyor.

4 bin 500 yeni işsiz

Edindiğimiz bilgilere göre, Atatürk Havalimanı’nda sadece TAV Holding, TAV İstanbul, BTA, Havaş, TAV İşletme Hizmetleri, TAV Güvenlik ve TAV Teknoloji bünyesinde toplam 5 bin 732 kişi istihdam ediliyordu. Bunların 3 bin 129’u İGA’ya transfer edildi. THY ve TAV ortak şirketi TGS Yer Hizmetleri şirketinin çalışanları da dahil edildiğinde çalışan sayısı 12 bini aşıyordu. Buradaki çalışanların da büyük bölümü İstanbul havalimanına transfer edildi.

TAV’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’nin (TAV İstanbul), tüm ticari uçuşlarının İstanbul Havalimanı’na transfer edilmesi nedeniyle, 6 Nisan 2019’da şirketin Atatürk Havalimanı’ndaki operasyonlarının sona erdiği belirtildi.

Açıklamada, yaklaşık 4 bin 500 kişinin işine son verildiği ya da verileceği, işten çıkarmalar nedeniyle ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam tutarı ise yaklaşık 204 milyon lira olduğu ifade edildi. TAV’ın Maslak’a taşınması sırasında da kadroda küçülmeye gideceği de gelen duyumlar arasında.

Zarar tespiti sürüyor

TAV, sözleşme süresi bitmeden ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’yla ilgili zarar tespit çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Atatürk Havalimanı terminal binaları, otopark ve genel havacılık terminalinin işletme hakkı 3 Temmuz 2005’ten başlamak üzere 2 Ocak 2021 yılına kadar toplam 15.5 yıllık süre için TAV İstanbul Terminal İşletmeciliği AŞ’ye aitti.

Şirket daha önce yaptığı açıklamasında, İstanbul Havalimanı’nın kira sözleşmesi bitmeden önce açılması durumunda, çakışma döneminde oluşacak kâr kayıplarının DHMİ tarafından tazmin edileceğini duyurmuştu. TAV’dan yapılan açıklamada, “Atatürk Havalimanı’nın sözleşme süresinden daha önce ticari uçuşlara kapanması nedeniyle şirketimizin uğrayacağı kâr kayıplarının hesaplanmasına ilişkin DHMİ, şirketimiz ve danışmanlar tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte” denildi.