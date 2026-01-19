Serbest bırakılan Rabia Karaca’dan savcılığa ek ifade: Kumar odası, 300 bin dolar ve özel uçuş ayrıntısı...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 30 Aralık’ta tutuklanan Rabia Karaca’nın yaklaşık 2 hafta önce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ve 19 Ocak 2026 tarihinde savcılığa ek ifade verdiği ortaya çıktı.

Karaca, yaklaşık 1,5 yıl boyunca Murat Gülibrahimoğlu ile sevgili olduğunu, bu süre içinde Almanya, Kıbrıs, Bodrum, Kapadokya ve Ankara’ya çok sayıda seyahat gerçekleştirdiklerini anlattı. Karaca, bu seyahatlere ilişkin otel, yemek ve uçuş fotoğraflarının telefonunda bulunduğunu ve anlatımlarının delili olduğunu öne sürdü.

“KUMAR İÇİN ÖZEL ODA TAHSİS EDİLDİ”

Karaca, Kıbrıs seyahatine ilişkin ifadesinde, kumar oynamak amacıyla otele gittiklerini belirterek, kendilerine özel bir oda tahsis edildiğini, odaya girişte korumaların kapıda beklediğini söyledi. Bu odada Murat Gülibrahimoğlu’nun yaklaşık 300 bin dolar kaybettiğini, Hüseyin Köksal’ın ise yüksek miktarda para kazandığını iddia etti.

Karaca, kumar masasında Emel Müftüoğlu, Hüseyin Köksal ve Murat Gülibrahimoğlu’nun birlikte oyun oynadığını, yaşananlar nedeniyle Gülibrahimoğlu’nun “çok sinirli ve korkutucu” hale geldiğini aktardı.

“ÖZEL UÇAKLA DÖNÜŞ”

Kıbrıs dönüşünün daha önce de bahsettiği özel uçakla yapıldığını söyleyen Karaca, uçakta Hüseyin Köksal, Murat Gülibrahimoğlu, Hakan Karanis, Tuncay Yılmaz, İbrahim Bülbüllü, Fatih Keleş, Nilüfer Batur, Ayşe Sağlam, Merve Eryiğit ve Selen Görgüzel’in bulunduğunu kaydetti.

ALMANYA VE KAPADOKYA SEYAHATLERİ

Karaca, Almanya/Münih seyahatinde Murat Gülibrahimoğlu’nun kendisini eşine yakalanmamak için Atina aktarmalı uçurduğunu, dönüşte ise dikkat çekmemek adına ekonomi sınıfında, kendisinin ve arkadaşlarının ise business class’ta seyahat ettiğini söyledi. Tüm harcamaların Gülibrahimoğlu, Fatih Keleş ve Hüseyin Köksal tarafından karşılandığını belirtti.

Kapadokya tatiline ise çakarlı araçla gittiklerini anlatan Karaca, Gülibrahimoğlu’nun bir süreliğine kendisini korumalarına emanet ederek ayrıldığını, daha sonra gece tekrar yanına döndüğünü ifade etti.

“ANLATTIKLARIM BUNDAN İBARET”

Karaca, ifadesinin sonunda savcılığa sunulan fotoğraflar tekrar gösterildiğinde yaşadıklarını ayrıntılı biçimde anlatabileceğini belirterek, “Şu an söyleyeceklerim bundan ibarettir” dedi.