H&M’de uzlaşma sağlandı

Çalışanların 4 Ekim’de greve çıkmaya hazırlandığı H&M’de Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendkası ile işveren arasında uzlaşma sağlandı. Ücretlere, 1 Haziran’dan geçerli olarak yüzde 3 zam yapılacak. 2020 ve 2021’nin ocak aylarında asgari ücretin altında kalan ücretlere asgari ücrete gelen artış uygulandıktan sonra yüzde 3 zam yapılacak. Asgari ücretin üzerindeki ücretler ise 2020’de yüzde 8, 2021’de yüzde 9 artırılacak. Günlük yemek yardımında merkez ve mağaza çalışanları arasındaki fark giderlerek, tüm çalışanlar 2019’da 27 TL, 2020’de 29.16 TL yemek yardımı alacak.