Cengiz İnşaat koronayı dinlemedi, kıyım yaptı!

16 Nisan 2020 Perşembe, 13:04

Gece yarısı şantiyeden atılan işçilerin görüntülerini paylaşan CHP’li Mahmut Tanal, yaşananlara isyan etti.

İşçi çıkarmayı 3 ay süreyle yasaklayan maddenin de yer aldığı koronavirüs salgınına karşı ekonomik tedbir paketinin TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşmasının hemen öncesinde, iktidar yandaşı işadamı Mehmet Cengiz’in yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat büyük bir işçi kıyımına imza attı.

TANAL İSYAN ETTİ!

Diyarbakır-Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işinde çalışan 100’e yakın emekçinin dün akşam çıkışı verildi.

İşlerine son verilen işçilerin dün gece kaldıkları Mazıdağı’ndaki şantiyeden apar topar çıkarıldığını Twitter hesabından duyuran CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, işçi çıkarma yasağı düzenlemesi öncesi yaşanan işçi kıyımına sert tepki gösterdi.

Şantiyeden atılan işçilerin jandarma eşliğinde dışarıda bekledikleri anlara ait görüntüleri paylaşan Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etiketleyerek “Hey Türkiye’m hey! Biz şu anda TBMM’de işten çıkarmayı yasaklayan teklifi görüşürken, Cengiz İnşaat’ın Mardin’deki şantiyesinde onlarca işçinin çıkışı verildi. Jandarma eşliğinde bu saatte dışarı atıldılar. Sabahı beklemediler. Bu emekçiler ne yapacak?” ifadelerini kullandı.

CHP’li Mahmut Tanal, işçi çıkarma yasağı düzenlemesinin, koronavirüsün Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edildiği 11 Mart tarihi itibariyle işlememesi nedeniyle kanunun yürürlüğe girmesi öncesinde işten çıkarmaların hızlandığına dikkat çekerek, “Bu örnekten de görüleceği gibi şu anki teklif bu haliyle işten çıkarmaları hızlandırdı. Fırsatçılara koz verildi. Çünkü düzenleme, Cumhurbaşkanının onayından sonra işten çıkarmayı yasaklıyor. Halbuki kanun, koronanın pandemi ilan edildiği 11 Mart’tan itibaren geçerli olmalıydı” paylaşımını yaptı.

İŞÇİLER MAHKEMEYE GİDECEK

Cengiz İnşaat’ın işlerine son verdiği ve karanlıkta şantiyeden çıkarılan onlarca işçinin, gece yarısı kendi imkanlarıyla evlerine döndüğü öğrenildi. Şanlıurfa, Bingöl, Elazığ, Adıyaman gibi başka illerde ikamet eden işçiler ise jandarma aracılığıyla seyahat izin belgesinin alınmasının ardından memleketlerine dönmenin yollarını aradı. ‘Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması’na ilişkin düzenlemenin Meclis’ten geçtiği gün işsiz kalan emekçilerin, bir avukatla anlaşarak toplu işten çıkarmaları mahkemeye taşıyacakları öğrenildi. Cengiz İnşaat’ın işlerine son verdiği işçiler, bir gün öncesinden koronavirüs günlerinde iş yüklerinin ağırlaştığı, çalışma saatlerinin uzatıldığı, uzun süredir bekledikleri zammın maaşlarına yansıtılmadığı gerekçesiyle grev başlatmıştı.



