Çeşme yeni sezona hazırlanıyor

28 Nisan 2020 Salı, 09:48

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, salgınla mücadelede sürpriz olmaması halinde turizmde sertifikasyon sistemi eşliğinde sezonun mayıs ayı sonunda başlayabileceğini açıkladı. Bu sisteme göre işletmeler koronavirüse karşı bazı önlemler alarak hizmet verecek. Çeşme'deki turizmciler ise bu sistemin tüm Türkiye'de uygulanmasından önce Çeşme'nin pilot bölge olması ve bir komisyon kurulması için çağrıda bulundu.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, koronavirüse karşı en iyi standartlarda hizmet verebilmek için şimdiden hazırlık yapıldığını söyleyerek, "Biz, koronavirüse karşı tüm tedbirlerimizi en üst standartlarda almaya başladık. Bakanlığımızın öngördüğü sertifika standartlarının hazırlığının ve demosunun Çeşme'de uygulanması için talepte bulunduk. Zira, Çeşme otelcileri olarak sezona en etkili ve en hızlı hazırlanabilecek işletim düzenine sahibiz. Yatak kapasitemizin yüzde 50'den fazlası butik hizmet vermekte, diğerleri de oda kahvaltı ve yarım pansiyon servis vermektedir. Yani servis anlamında "korona tatil" standartlarına neredeyse yüzde 50 hazırız" dedi.