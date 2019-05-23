Doğa savaşçıları

Türkiye’nin çeşitli illerinde okuyan onlarca öğrenci WWF - Türkiye’nin doğa öncüleri gençlik programı kapsamında doğa için projeler geliştirdi.



75 okula ulaşan programın amacı doğa ve çevre duyarlılığı gelişmiş hem kendi hem de çevresindekilerin hayatlarında doğa için olumlu etki yaratan yeni bir nesil yetiştirmek. Program kapsamında toplam 40 proje arasından 10 proje, en çok değişim yaratan kapsamında seçildi. Çocuklar bugün Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek Doğa Öncüleri Konferansı’nda 10 proje arasından da bir adet ortaokul ve bir adet lise birincisi seçecek. Çocukların emek harcadığı 10 projeden bazıları şöyle:



Plastik avcıları



Hatay Yeşilpınar Ortaokulu öğrencilerinin “Plastik Avcıları” adıyla gerçekleştirdiği program, insanların plastik tehdidi karşısında harekete geçmelerini hedefliyor. Öğrenciler program kapsamında bu konuda eğitim verilmesini ve günlük hayatlarında plastik malzemeye alternatif ürünler bulamadıklarında kullandıkları ürünün plastik atığını ayrıştırmayı öğretmeyi hedefledi.



Oklukirpiler



Antalya’daki Kaş Üzümlü Ortaokulu öğrencileri de “Oklukirpiler” için proje geliştirdi. Projenin amacı nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan oklukirpilerin, trafiğe açık alanlarda sürücülerin dikkatsizliği sonucu araçlar tarafından ezilme sonucu ölmelerine çözüm bulmak. Program sonucunda araçlar tarafından ezilerek hayatını kaybeden oklukirpi sayısında büyük ölçüde azalma oldu.



Oluklu kertenkele



İzmir’deki Foça Recep Kerman Lisesi öğrencileri ise nesli tehlike altındaki oluklu kertenkeleler için seferber oldu. Çocuklar program kapsamında çevrede bulunan 5 köyde oluklu kertenkeler hakkında bilgi verdi. Programın sonucunda 3 kahvehanede 200 kişiye ulaşıldı. Anons, broşür, afiş ve bilgi vermeyle civardan ve çevre köylerden 650 kişiye ulaşıldı.

Çocuklardan ikinci iklim uyarısı

15 Mart 2019’da düzenlenen ilk küresel iklim grevinde yaklaşık 1.5 milyon çocuk okula gitmeyip iklim eylemi çağrısında bulunmuştu. Bugün bu sayının artacağı tahmin ediliyor.

İklim değişikliğine karşı mücadele başlatan 16 yaşındaki Greta Thunberg önderliğinde bugün tüm dünyada iklim için ikinci okul grevi gerçekleştirilecek. Yetkililere çağrıda bulunan öğrenciler 114 ülkede 1429 yerde iklim için grev yapacak. Türkiye’den de yoğun katılımın sağlandığı eylemde çocuklar iklim değişikliğine karşı harekete geçmemenin kuşaklar arası bir haksızlık olduğunu ve liderlerin adım atmayarak gençlerin geleceğinden çaldığını bir kez daha hatırlatacak.



Fridays for Future’un (İklim İçin Okul Grevi) bildirdiği sayılara göre, iklim grevine en fazla şehirle ve kasabayla Almanya (215), ABD (159), Birleşik Krallık (141) ve İsveç (116) katılıyor. İklim için okul grevleri Türkiye’de de 15 Mart’tan beri düzenli olarak yapılıyor. O tarihten beri İstanbul başta olmak üzere birçok farklı şehirde çocuklar, enerji politikalarının değişmesini, sera gazı emisyonlarının acil önlemler ile azaltılmasını ve Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu 1.5 C derece hedefi için ülkelerin hemen harekete geçmesini talep ediyor. Çocuklar bugün Adıyaman, Ankara, Antalya, Ayvalık, Bodrum, Çıralı, Dalyan, İzmir, İstanbul, Malatya ve Samsun’da iklim krizinin aciliyetine dikkat çekmek için okula gitmeyecek ve okul grevi yapacak.