Ceyhan Belediye Başkanı Aydar: Siyasi darbe yapılmak isteniyor
Adana’nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı CHP’li Kadir Aydar, 13 yıl önceki 2 dava dosyasının hukuksuz biçimde birleştirilerek siyasi yasaklı durumuna getirilmek istendiğini açıkladı.
Aydar, görevden alındığı ve yerine kayyım atandığı haberleri üzerine açıklama yaptı. Aydar, kayyım iddiasının gerçeği yansıtmadığını, görevinin başında olduğunu ancak siyasi yasaklı duruma düşme riskinin olduğunu ifade etti.
Aydar, “Biz burada yolsuzluğu önledik, hırsızlığı önledik, israfı önledik. İşte bu sebeplerle şahsıma siyasi yasak getirmeye çalışıyorlar. Bu bir hukuki müdahaledir. Bu Ceyhan’a, Ceyhanlıya yapılan sivil darbedir. Bu gibi mahkeme olmuş da ceza almış değilim. Bir karar çıkmış değil” dedi.
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